Novedades y postura de Conmebol por el cancelado Independiente vs. U. de Chile: ¿sale el rival de Alianza Lima?

La Conmebol confirmó que el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado definitivamente tras una batalla campal en las tribunas del estadio de Avellaneda. El encuentro quedó inconcluso apenas iniciado el segundo tiempo.

Las imágenes transmitidas y difundidas en redes sociales mostraron escenas de extrema violencia. El saldo: 19 heridos (2 graves) y 111 detenidos. Los incidentes desataron también un cruce entre directivos, acusaciones cruzadas y una definición que ahora depende del Comité Disciplinario de Conmebol.

¿CÓMO SE RESOLVERÁ EL RESULTADO DEL INDEPENDIENTE VS. U. DE CHILE?

El reglamento de la Conmebol contempla varias sanciones: multas económicas, anulación del partido, descalificación de uno o ambos equipos o la declaración de derrota 3-0 para el club responsable. Incluso podría haber exclusión de futuros torneos.

Mientras que Universidad de Chile acusó a la organización por la ubicación de hinchas rivales, Independiente, a través de su presidente Néstor Grindetti, responsabilizó a la U y anunció que apelará cualquier sanción.

Tras los hechos en Avellaneda, la Conmebol señaló que el partido no puede quedar sin resolución deportiva. De acuerdo al medio 365 Scores, el ente sudamericano evalúa sanciones, pero ya no considera eliminar a ambos clubes: uno de los dos avanzaría a cuartos de final.

De los dos clubes, Independiente enfrenta el panorama más adverso. Como organizador, tenía la obligación de garantizar la seguridad. Los videos muestran a barras locales ingresando por zonas prohibidas y atacando a la hinchada visitante sin presencia policial en el sector.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ EL FALLO DE CONMEBOL?

El Comité Disciplinario de Conmebol reúne pruebas y tomará declaraciones de dirigentes de ambos equipos en Asunción. La resolución se espera la próxima semana, ya que los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 comienzan en la segunda semana de septiembre.

El equipo que finalmente pase a la siguiente etapa será rival de Alianza Lima en los cuartos de final del torneo. El choque de ida está programado en Lima para el jueves 18 de septiembre y la vuelta para el jueves 25 de septiembre.

VIDEO RECOMENDADO