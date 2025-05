“Una segunda madre”: Natalia Málaga se despide de Lucha Fuentes con emotivo mensaje

El vóley peruano está de luto. La histórica exseleccionada Luisa Estela “Lucha” Fuentes Quijandría falleció a los 76 años, y su partida ha generado múltiples muestras de dolor y gratitud. Una de las más emotivas fue la de Natalia Málaga, exvoleibolista y figura del deporte nacional, quien recurrió a sus redes sociales para despedirse con palabras profundas y conmovedoras.



“Quiero despedirme de una persona que marcó mi vida para siempre. No fue solo una entrenadora, fue una maestra en el deporte y en la vida. Una guía, un ejemplo, una segunda madre” , escribió Málaga al inicio de su mensaje de despedida.



La exjugadora resaltó la influencia que tuvo Fuentes en su carrera desde sus inicios en la cancha: “Desde el primer día, creíste en mí, incluso cuando estaba en pleno desarrollo. Me formaste con disciplina, con pasión, con valores que me acompañan hasta hoy”.

Lucha Fuentes nació en Ica el 19 de agosto de 1948 y fue descubierta a los 14 años por el entrenador japonés Akira Kato. Inició su carrera deportiva en el colegio Divino Maestro y rápidamente se convirtió en una de las máximas exponentes del vóley en Sudamérica durante las décadas de 1960 y 1970.



A lo largo de su trayectoria, participó en dos Juegos Olímpicos (México 1968 y Montreal 1976), dos Copas del Mundo, y una larga lista de torneos sudamericanos, panamericanos y mundiales, consolidando a Perú como una potencia mundial en vóley femenino.

