Universitario vs. ADT EN VIVO: hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes visita este domingo 26 de octubre a ADT de Tarma en un duelo clave que podría definir al campeón del Torneo Clausura y, con ello, al nuevo monarca de la Liga 1 2025.

El encuentro se disputará en el estadio Unión Tarma y promete ser uno de los más emocionantes de la temporada, pues los cremas dependen de sí mismos para coronarse.

El compromiso se jugará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión oficial de Liga 1 Max, señal que llevará todas las incidencias del partido a nivel nacional.

A continuación, conoce todos los detalles para ver ADT vs. Universitario EN VIVO y EN DIRECTO por televisión o streaming.

¿A QUÉ HORA VER UNIVERSITARIO VS ADT EN VIVO?

El partido entre ADT vs. Universitario por la fecha 16 del Torneo Clausura se disputará este domingo 26 de octubre a las 3:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio Unión Tarma.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS ADT EN DIRECTO?

Podrás seguir el encuentro por el canal Liga 1 Max, disponible en los principales cableoperadores como Claro TV, DirecTV, Best Cable, Win TV y Zapping TV. En señal satelital, el canal se encuentra en el 510 HD (Claro TV) y 1604 HD (DirecTV).

Si prefieres verlo por internet, el partido estará disponible en las plataformas de streaming: L1 Play, DGO, Liga 1 Max App, Zapping TV y Fanatiz, que permiten disfrutar el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

