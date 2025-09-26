Universitario y el curioso mensaje que publicó tras la eliminación de Alianza Lima

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana luego de perder 2-1 ante la U de Chile por la vuelta de cuartos de final. El conjunto ‘grone’ se despidió del torneo internacional y ahora solo le queda meterse a la pelea por el Torneo Clausura en la Liga 1.

Tras la eliminación del equipo ‘blanquiazul’, su compadre Universitario publicó un curioso mensaje en sus cuentas oficiales, pues agregó una foto de un banderín con su máximo ídolo Lolo Fernández y agregó la canción ‘El baile de los que sobran’.

Dicha publicación tuvo una fuerte reacción por parte de los hinchas ‘cremas’ ya que respaldaban a su club e incluso alentaban para el para el partido del sábado ante Cusco FC, mientras que por el lado de Alianza Lima, sus hinchas ignoraron la publicación destacando que llegaron a los cuartos de la Sudamericana.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7