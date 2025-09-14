González Izquierdo sobre respaldo de Dina Boluarte a un nuevo retiro AFP: “Lo que están buscando es tomar medidas para que la gente aplauda”

En Punto Final, el economista Jorge González Izquierdo, se pronunció sobre el octavo retiro de los fondos AFP. Señaló que el apoyo por parte de la presidenta Dina Boluarte para que este se concrete es una postura netamente política.

“Me ha sorprendido la posición de la presidenta de la República y del ministro de Economía, quien se ha pasado semanas diciendo que se oponía al octavo retiro… Yo lo interpreto como una posición netamente política, o que están buscando es tomar medidas para que la gente aplauda“, enfatizó el reconocido economista ante el reciente anuncio de la mandataria Boluarte.

Señaló que de acuerdo a la estimación de la SBS ante un eventual retiro, se sacarían un total 26 mil millones de soles por parte de jóvenes entre 20 a 39 años. “Más de la mitad de lo que van a sacar están entre 20 a 39 años, quienes tienen mayores niveles de ahorro en las AFP”, resaltó.

“Todos se centran en la jubilación, pero pocos ven el efecto sobre la economía en general“, expresó González Izquierdo. Explicó que los 26 mil millones se sumarían a los 115 mil millones que ya se habían retirado en los siete retiros anteriores.

“Al sacarlos lo que estás haciendo es reduciendo el tamaño del mercado de capitales en el Perú y su profundidad”, señaló. Lo comparó con una carrera de 42 K sin pulmones en buen estado. “¿Cómo voy a poder crecer? Si un pulmón o pulmón y medio no me trabaja bien, si lo reduje”, acotó.

CONSECUENCIAS ANTE UN RETIRO: DIFICULTAD DE ACCESO AL CRÉDITO HIPOTECARIO Y UNA BAJA PENSIÓN

Hizo un llamado a los jóvenes interesados en tener un crédito hipotecario. “Ustedes los que quieren comprarse un departamento, con estos retiros lo que haces es que esos recursos se reduzcan y será difícil conseguirlos”, explicó.

“También va a afectar a las empresas que quieren invertir a 5, 10, 15 años”, agregó.

Aseguró que un nuevo retiro se reduce la rentabilidad del dinero en la AFP. “La rentabilidad que vas a obtener de tu ahorro previsional previsional se va a reducir y tu pensión también se va a reducir”, manifestó.

Culminó que la sensación de malestar entre los ciudadanos es responsabilidad del gobierno y que esa falta de medidas se la está pasando al trabajador.

