Asesinan a comerciante ferretero dentro de galería en San Juan de Lurigancho

La violencia vuelve a golpear al corazón del trabajo diario. Antonio Dionisio Maras Flores, comerciante ferretero de 60 años, fue asesinado a sangre fría dentro de una galería en San Juan de Lurigancho mientras esperaba atender a sus clientes.

El crimen ocurrió en el Centro Comercial Multiplaza Próceres. Según testigos, un sujeto ingresó como si fuera un cliente, se acercó a la víctima y le disparó directamente en la cabeza. Tras el ataque, el sicario escapó, presuntamente con apoyo de una motocicleta que lo esperaba en el exterior.

Las imágenes de seguridad muestran la frialdad del atentado y han generado conmoción entre los comerciantes, quienes dejaron sus puestos para exigir justicia. Muchos aseguran que el crimen estaría vinculado a extorsiones, una problemática que afecta cada vez más a emprendedores.

La indignación crece porque, a pocos metros del lugar, se encuentra un escuadrón de emergencia de la Policía. Sin embargo, los vendedores denuncian que no hubo respuesta inmediata ni presencia policial tras el asesinato.

“Nosotros solo venimos a trabajar. Esto le pudo pasar a cualquiera”, señalaron entre lágrimas sus compañeros, quienes recordaron a Maras como un hombre trabajador, con más de 10 años en la galería.

El caso vuelve a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan miles de comerciantes en el país, donde las amenazas, cobros de cupos y ataques armados se han vuelto parte de una peligrosa rutina.

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