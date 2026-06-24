¡Cristiano Ronaldo sorprende con su físico y especialista revela sus secretos!

Con 40 años y aún vigente en el fútbol profesional, Cristiano Ronaldo sigue sorprendiendo por su estado físico y capacidad para competir al máximo nivel. ¿Cuál es el secreto detrás de su impresionante condición?

El médico especialista en medicina regenerativa Jean Paul Osorio explicó en Arriba Mi Gente que el éxito del portugués se debe a una combinación de genética privilegiada, hábitos saludables y constancia durante casi dos décadas de carrera.

Según detalló, Cristiano Ronaldo realiza seis comidas al día, mantiene un adecuado balance de proteínas, cuida rigurosamente sus horas de sueño y evita por completo el consumo de alcohol. Además, el delantero apuesta por tratamientos complementarios como terapias endovenosas con vitaminas y NAD, así como sesiones en cámaras hiperbáricas que favorecen la recuperación muscular y mejoran el rendimiento físico.

Osorio señaló que actualmente existen terapias antiaging y regenerativas basadas en péptidos y células madre que ayudan a acelerar la reparación de tejidos, optimizar la absorción de nutrientes y reducir el tiempo de recuperación ante lesiones.

El especialista destacó que el objetivo de estas técnicas no es únicamente mejorar la apariencia física, sino preservar la funcionalidad del cuerpo. “Una persona de 40 o 50 años puede mantenerse activa, correr, viajar y sentirse incluso mejor que a los 25”, indicó.

Gracias a una disciplina inquebrantable y al apoyo de un equipo multidisciplinario, Cristiano Ronaldo continúa siendo un referente mundial del deporte y un ejemplo de cómo prolongar el alto rendimiento con el paso de los años.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.