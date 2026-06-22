El ángel de los perros callejeros: empresario alimenta a perritos desde su restaurante en Ate

Gerardo Reyes, un emprendedor de Ate que, además de administrar dos negocios de comida rápida, dedica parte de su tiempo y recursos a alimentar a perros callejeros.

Su compromiso con los animales no nació con su restaurante. Desde niño, influenciado por el amor que su madre le inculcó hacia los animales, acostumbraba ayudar a los perros que encontraba en las calles. Con el paso de los años, esa costumbre se transformó en una labor constante que hoy beneficia a decenas de peluditos que deambulan por la zona.

La iniciativa comenzó de manera sencilla. Al recibir los insumos para su negocio, Gerardo notó que algunos productos podían aprovecharse para preparar alimento para los perros sin afectar el funcionamiento de su restaurante. Fue así como decidió conversar con sus trabajadores para destinar parte de esa merma a una causa solidaria.

Lo que nunca imaginó fue que su gesto se volvería viral. Una fotografía de varios perros esperando comida frente a su local empezó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención de miles de personas. Incluso, algunos usuarios comenzaron a enviarle platos y utensilios para continuar con esta noble labor.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, los animales no reciben sobras de los clientes. Gerardo prepara una cocción especial utilizando huesos, corazones y otras partes del pollo que sus proveedores separan exclusivamente para este fin. Además, evita el exceso de condimentos para proteger la salud de los perros.

Cada día, los perros llegan hasta las afueras de su restaurante atraídos por el aroma de la comida y la seguridad de encontrar un plato servido. Algunos buscan alimento, mientras que otros simplemente necesitan agua para soportar las largas caminatas que realizan recorriendo la ciudad.

Aunque no siempre es fácil, Gerardo procura que los animales puedan comer sin generar incomodidad entre los clientes. Con paciencia y dedicación, les sirve la comida en la puerta del local para garantizar que reciban atención sin afectar el funcionamiento del negocio.

Su objetivo ahora va más allá de alimentar perros. El emprendedor busca motivar a otros restaurantes y negocios gastronómicos a aprovechar responsablemente los alimentos que pueden ser destinados a animales en situación de abandono.

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