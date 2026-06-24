¡Exjugadores de Cantolao reviven torneo en el que enfrentaron a Lionel Messi en Ventanilla!

Mucho antes de conquistar el mundo con la camiseta de Argentina, un pequeño Lionel Messi dejó huella en el Perú. En 1997, con apenas nueve años, el entonces jugador de Newell’s Old Boys participó en la Copa Amistad disputada en Ventanilla y maravilló a todos con su talento.

Uno de quienes más lo sufrió fue Timoteo Falla, delantero de la categoría 87 de Cantolao, quien recordó que su equipo era conocido como “la máquina” hasta que apareció el rosarino. “Nos vacunó”, contó entre risas al recordar la derrota por 7-1 en la final del torneo, partido en el que Messi anotó cinco goles.

Junto a Timoteo estuvieron también Milton Altamirano y Pedro César Cortés, quienes conservan fotografías y recuerdos de aquel encuentro. Altamirano, actualmente residente en Suiza, aseguró que siempre le preguntan si realmente jugó contra Messi. “Era demasiado rápido, no lo podíamos parar”, recordó.

Por su parte, Cortés señaló que el argentino era un niño callado fuera de la cancha, pero completamente distinto cuando tenía el balón en los pies. “Dentro del campo decía muchas cosas”, comentó.

Las imágenes tomadas hace casi tres décadas hoy tienen un valor incalculable para estos exfutbolistas peruanos, quienes aseguran sentirse privilegiados por haber sido parte de los primeros pasos internacionales de quien terminó convirtiéndose en campeón del mundo y considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

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