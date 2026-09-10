¡Escándalo en Miss Mundo 2026! Candidata peruana responde a críticas de bolivianos por usar traje de la Llamerada Puneña

La candidata peruana Josiane Ciotti se presentó en el set de Arriba Mi Gente para abordar la controversia generada tras lucir el traje de la Llamerada Puneña durante la etapa de danzas del certamen Miss Mundo 2026. La presentación del vestuario generó rechazo en medios y sectores de Bolivia que atribuyeron la autoría del atuendo a su folclore nacional, derivando en un reclamo formal presentado ante la organización internacional del concurso.

Josiane explicó que la elección de la indumentaria respondió al reconocimiento oficial de la danza en el Perú y negó haber actuado sin conocimiento previo de sus orígenes. “Cuando escogí el traje me enfoqué en algo que no había sido llevado a los certámenes, siendo consciente de que era un baile declarado Patrimonio Cultural de la Nación en la región de Puno. Nunca contemplé la posibilidad de tener una polémica de ese calibre”, argumentó la modelo.

La representante peruana consideró que la acusación buscaba afectar su permanencia en la fase final de la competencia, donde logró posicionarse dentro del top 20 global y el top 5 de América y el Caribe. Pese a las críticas recibidas en redes sociales durante su estadía en la sede del evento, Ciotti destacó que la resolución viceministerial emitida por el Ministerio de Cultura en febrero de 2024 ampara la manifestación folclórica de la Llamerada Puneña en el territorio nacional.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.