Pareja exige devolución de garantía de S/ 2,000 por alquiler de departamento con fallas de infraestructura

Carlos y Rosario alquilaron un departamento mediante un contrato notarial por tres meses, realizando un pago inicial de S/ 3,200 que incluía el mes de adelanto y un mes de garantía. Sin embargo, a los cinco días de mudarse aparecieron las primeras fallas de infraestructura.

“Le avisamos a la señora por filtraciones de agua y no lo arregló”, detalló Carlos sobre la falta de respuesta de la propietaria, Karla Mestanza. A ello se sumó el material del inmueble: “Dijeron que era drywall y el departamento es de triplay. Sale el sol y hace un calor infernal”, agregó Rosario.

A pesar de que los inquilinos continuaron pagando la renta, la arrendadora les notificó la no renovación del contrato y exigió el desalojo inmediato, negándose a devolver los cerca de S/ 2,000 correspondientes a la garantía. Tras un intercambio de cartas notariales en las que la pareja solicitó una extensión de plazo y el reembolso de su dinero, comenzaron las represalias: la propietaria suspendió los servicios de agua y luz, bloqueó los contactos de comunicación y dejó de manifestarse ante los reclamos.

Al revisar el estado de la vivienda, descubrieron deudas acumuladas de dos meses en Sedapal y una conexión eléctrica irregular. “Se me ocurre entrar a Sedapal y la señora debe dos meses de agua, afirmó Rosario. Ante la falta de servicios básicos, la familia apela a la ayuda de los vecinos para abastecerse de agua mientras esperan una solución legal para recuperar su dinero.

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