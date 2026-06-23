¡Madre busca a la dueña del perro que atacó a su hijo de 4 años en Chiclayo: “No dio auxilio y desapareció”!

Un niño de apenas cuatro años permanece bajo observación médica en Lima luego de sufrir un ataque de un rottweiler en Chiclayo. El menor resultó con graves lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Rebagliati para recibir atención especializada.

Su madre, Angie Castillo, relató que el ataque ocurrió cuando transitaba junto a su hijo por una vivienda donde residían varias familias. Según contó, el perro se abalanzó repentinamente sobre el menor y lo mordió, provocándole heridas de consideración.

“El estado de mi hijo ahorita es reservado. Gracias a Dios ya lo han operado y agradezco a la cirujana reconstructiva que logró estirar la piel que necesitaba para reconstruir parte de su rostro”, declaró la madre durante una entrevista en vivo.

La madre señaló además que la dueña del perro no brindó auxilio tras el incidente. “Yo salí cargando a mi hijo y la señora en ningún momento me socorrió”, afirmó.

Angie Castillo también denunció que familiares de la propietaria se acercaron posteriormente para ofrecerle una suma de dinero. “Me quisieron ofrecer solo mil soles. Para mí eso no soluciona nada, porque estamos hablando de la vida de mi hijo”, expresó.

Según indicó, la mujer abandonó la vivienda donde residía por cinco años y actualmente se desconoce su paradero. Por ello, solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

La madre informó que ya cuenta con asesoría legal brindada por el Ministerio de Justicia y espera que la Fiscalía adopte medidas para ubicar a la propietaria del animal. “Lo que quiero es que la capturen y que dé la cara por todo lo que ha pasado”, manifestó.

Mientras tanto, el pequeño continúa recuperándose tras la intervención quirúrgica. Los médicos evalúan su evolución para determinar si necesitará nuevos procedimientos reconstructivos en las próximas semanas.

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