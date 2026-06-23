Muerte en la comisaría de Manchay: defensa del comisario niega tortura y sostiene que el menor se quitó la vida

La muerte de un adolescente de 17 años dentro de la comisaría de Manchay continúa generando conmoción e indignación. Mientras familiares y vecinos exigen respuestas, la defensa del comisario Francisco Zapana Pillco presentó su versión de los hechos y rechazó las acusaciones de tortura contra los efectivos policiales.

El abogado Stephano Medina, representante legal del comisario, aseguró que existen documentos que respaldarían la hipótesis de un suicidio. De acuerdo con la defensa, el adolescente fue intervenido inicialmente por presunto hurto y, antes de llegar a la dependencia policial, habría sido retenido y agredido por ciudadanos y personal de serenazgo. El abogado sostuvo que estas lesiones quedaron registradas durante el examen médico legal practicado al menor.

Medina también señaló que la prueba toxicológica realizada al joven habría arrojado resultado positivo para cocaína. En ese sentido, insistió en que la Policía Nacional no cometió actos de tortura ni vulneró los derechos fundamentales del adolescente durante el tiempo que permaneció bajo custodia.

Sin embargo, para la familia, las interrogantes siguen siendo numerosas. Los familiares cuestionan que un menor de edad haya permanecido detenido durante varias horas y denuncian que habría compartido espacio con personas mayores, situación que consideran una grave irregularidad.

La defensa rechaza esa versión y asegura que el adolescente permanecía solo al momento de los hechos. Según explicó el abogado, precisamente esa circunstancia es parte de la investigación, ya que buscan determinar cómo ingresó el objeto con el que presuntamente se habría quitado la vida.

Otro de los puntos que genera controversia es la supuesta falta de intervención oportuna de las autoridades competentes. El abogado sostuvo que, de haberse realizado ciertas diligencias con mayor rapidez, el menor incluso habría podido recuperar su libertad antes de que ocurriera la tragedia.

La familia también denunció que algunos policías habrían solicitado dinero y alimentos durante el tiempo que el adolescente permaneció retenido. Sobre estas acusaciones, Medina señaló que deberán ser corroboradas durante las investigaciones correspondientes y evitó emitir una opinión definitiva.

Mientras las investigaciones avanzan, el caso continúa provocando indignación en Manchay. La comunidad exige que se esclarezcan las circunstancias exactas de la muerte del adolescente y que se determinen las responsabilidades que correspondan para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

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