San Juan de Miraflores: pequeño Favio de 10 meses sigue en UCI mientras investigan fracturas detectadas en el Hospital María Auxiliadora

La situación del pequeño Favio, un bebé de apenas 10 meses internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital María Auxiliadora, continúa generando preocupación. Su madre denunció que el menor sufrió fracturas en el brazo derecho y la pierna mientras permanecía hospitalizado.

Tras la denuncia difundida en televisión, representantes del Ministerio de la Mujer, el Conadis y la Defensoría del Pueblo acudieron al hospital para conocer más detalles del caso. La madre señaló que continúa exigiendo el traslado de su hijo a un centro especializado, como el Hospital del Niño de San Borja, aunque hasta el momento no ha sido aceptado.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que Favio presenta una condición clínica grave y patologías congénitas que requieren atención especializada y monitoreo permanente. Además, precisó que el 10 de junio se detectó una asimetría en el brazo derecho y, tras realizar estudios, se confirmó una fractura.

Según la versión brindada por los médicos a la familia, las lesiones podrían estar relacionadas con una descalcificación provocada por el uso prolongado de diuréticos. Sin embargo, la madre cuestiona esta explicación y espera la evaluación de un médico legista para esclarecer qué ocurrió con su hijo.

El hospital indicó que inició investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades y aseguró que todas las atenciones, procedimientos y tratamientos del menor están cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

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