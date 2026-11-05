FRUTO PROHIBIDO: Halit sospecha de Ender y prepara una estrategia para descubrir sus secretos

Yildiz comienza a sospechar que Ender no está siendo completamente sincera y decide prestar más atención a sus movimientos. Una pista inesperada podría acercarla a descubrir qué hay detrás de sus planes, mientras su relación con Halit vuelve a tomar protagonismo. ¿Será capaz de aprovechar esta oportunidad sin quedar atrapada en una nueva estrategia?

Pero Ender no es la única que guarda secretos. Halit también empieza a notar que algo extraño sucede y está dispuesto a investigar por su cuenta. Esta vez, sus sospechas podrían poner en peligro los planes de Ender y cambiar las alianzas entre los protagonistas. ¿Quién logrará descubrir la verdad primero?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4 de la tarde, por Latina.