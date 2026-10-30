Pieza por pieza: Scotiabank presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025 y puso a sus aliados en el centro

El banco reunió a CARE Perú, Ecoladrillos Perú y Amanatari para mostrar cómo la colaboración entre empresas, sociedad civil y comunidades se traduce en educación financiera, espacios educativos recuperados y oportunidades para conservar la Amazonía.

Cuatro piezas sueltas no dicen mucho. Juntas, forman una figura. Con esa idea, Scotiabank presentó la noche del miércoles 21 de octubre, su Reporte de Sostenibilidad 2025. En el escenario, un rompecabezas gigante fue completándose a medida que representantes del banco y de sus organizaciones aliadas compartían historias de impacto. Cada pieza representaba uno de los cuatro pilares de su estrategia: Resiliencia Económica, Sociedad Inclusiva, Acción Ambiental y Liderazgo y Gobierno Corporativo.

El mensaje del encuentro, bajo el concepto “El poder de las alianzas”, fue directo: los avances en sostenibilidad no son obra de una organización que actúa sola, sino de sumar capacidades distintas entre múltiples aliados. El banco aporta su experiencia financiera y su capacidad para movilizar personas y conectar organizaciones. Sus aliados aportan el conocimiento del territorio. Y las comunidades participan como protagonistas de su propio desarrollo.

“El poder de las alianzas no está solamente en sumar esfuerzos. Está en articular habilidades y conocimientos para dejar capacidades instaladas en las personas y comunidades que más lo necesitan, permitiéndoles afrontar mejor los desafíos del presente y del futuro”. Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank

Más que repasar indicadores, Scotiabank eligió contar su reporte a través de las historias de quienes lo hicieron posible. Buena parte de ese trabajo se canaliza a través de ScotiaRISE, la iniciativa de inversión social del banco, desde la que impulsa proyectos junto a organizaciones de la sociedad civil en todo el país.

EL IMPACTO EN CIFRAS

Impacto social y talento. Desde 2021, más de 209 mil personas se han beneficiado a través de ScotiaRISE, con el respaldo de más de 17 alianzas con organizaciones sociales. Hacia dentro, más de 2,300 colaboradores fortalecieron sus capacidades a lamediante la plataforma de aprendizaje autogestionado: Scotia Academy.

Inclusión y voluntariado. Más de 2,000 colaboradores se formaron en inclusión mediante la Ruta Nacional de Inclusión.

Además, el 35% de los colaboradores participó en voluntariado y donación: aportaron cerca de 4,000 horas de servicio y donaron USD 43,891.

Finanzas sostenibles y acción ambiental. El grupo mantiene un compromiso global de CAD 350 millones en finanzas sostenibles al 2030, y en el Perú estructuró un bono verde pionero de 150 millones en el sector inmobiliario retail, junto a su cliente Parque Arauco. En sus operaciones, el 53% de la energía que usan sus sedes principales proviene de fuentes renovables. Además, junto a CESAL, protege 33 mil hectáreas de bosque amazónico en Ucayali.

Gobierno corporativo y solidez. El banco identificó 17 temas materiales bajo un enfoque de doble materialidad para orientar su gestión sostenible. El 57% de su Directorio está compuesto por directores independientes y el 46% de su Comité de Gerencia estuvo conformado por mujeres. Asimismo, el banco fortaleció la seguridad de sus clientes con nuevas capacidades antifraude.

Reconocimientos. Este desempeño se reflejó en diversos rankings: el puesto 1 como Mejor Banca Privada en el Perú según Global Finance y como Mejor Banca Privada en Soluciones Digitales en los Euromoney Private Banking Awards; el puesto 10 entre los bancos más seguros de Latinoamérica (Safe Banks, Global Finance); el puesto 20 en Merco Empresas y en Merco ESG; el puesto 8 en Great Place to Work Perú y en el Ranking Presente de mejores lugares para el talento LGBTIQ+; y el puesto 12 en Merco Talento.

Pieza 1: Resiliencia económica: educación financiera que llega a la escuela y al hogar

La primera pieza la puso CARE Perú. A través de Administrando su Futuro, desarrollado en alianza con Scotiabank, durante 2025 se fortaleció el componente de educación financiera de Niñas con Oportunidades. La iniciativa llegó a 5,123 personas y 2,658 culminaron el programa. Además, el 64% incrementó sus conocimientos, habilidades y confianza en educación financiera.

“Cuando invertimos en una niña, no transformamos solo su futuro; abrimos oportunidades para su familia, su comunidad y las siguientes generaciones. En todos estos años aprendimos que ninguna niña avanza sola. Necesita a todo su ecosistema educativo: sus docentes, su escuela y, sobre todo, a su familia. A ese horizonte apuntó nuestra alianza con Scotiabank, gracias a la cual impactamos en más de 5 mil niñas, hogares y maestros”. Marilú Martens, directora país de CARE Perú

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Pieza 2: Sociedad inclusiva: un patio escolar construido con plástico que nadie quería

La segunda pieza mostró cómo una alianza puede crecer cuando se suman más actores. Scotiabank y Ecoladrillos Perú desarrollaron un programa de voluntariado para recuperar plástico difícil de reciclar y transformarlo en ecoladrillos: botellas rellenas de residuos que luego sirven como material de construcción.

La iniciativa se articuló con CARE Perú y con una comunidad educativa de Puente Piedra para recuperar 120 m² de un espacio en desuso y convertirlo en un patio sostenible. El proyecto benefició a 1,400 estudiantes y permitió recolectar 2,338 ecoladrillos, equivalentes a 902 kilos de plástico no reciclable así que 2.8 toneladas de CO2 equivalente contaminaran el medio ambiente y la atmósfera.

“No se trata solamente de reunir recursos para conseguir un resultado. Se trata de conectar capacidades que, separadas, quizá nunca habrían encontrado la misma oportunidad. Nosotros sabíamos qué hacer con esos residuos plásticos. Scotiabank tenía la capacidad de movilizar personas y conectar organizaciones. CARE conocía a la comunidad educativa. Y la comunidad tenía un espacio y la voluntad de transformarlo. Cada uno hizo parte de la solución”. Andrea Zavala, directora de Asociación Ecoladrillos Perú

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Pieza 3: Acción ambiental: que conservar el bosque también sea una oportunidad

La tercera pieza llegó desde la Amazonía y es la alianza más reciente. Amanatari trabaja junto con 12 comunidades indígenas de Loreto, que reúnen a más de 2,400 personas, para impulsar bionegocios basados en productos del bosque en pie. A través de su programa Suelo Parejo, ya inició la formación de 117 personas de cuatro comunidades en educación financiera y gestión de negocios.

En esta nueva etapa, Scotiabank aportará su experiencia financiera para desarrollar el siguiente módulo del programa. El objetivo es fortalecer capacidades vinculadas con presupuestos, estructuras de costos y decisiones comerciales.

“Hoy, para muchas comunidades amazónicas, el bosque en pie no paga y el talado sí. En Amanatari trabajamos para cambiarlo: desarrollamos, junto a comunidades indígenas, bionegocios con base científica y las condiciones para sostenerlos. Esto solo se logra sumando: las comunidades ponen el conocimiento del bosque; los aliados, la ciencia y la experiencia financiera. Y hay algo que para nosotros es fundamental: las comunidades indígenas no son beneficiarias de nuestro trabajo, son nuestras socias. Han vivido en el bosque durante generaciones y deben ser protagonistas de las decisiones sobre su desarrollo. Nuestro éxito es que puedan vivir de su bosque en pie, de manera sostenible”. Bernardo Sambra, CEO de Amanatari

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Pieza 4: Liderazgo y gobierno corporativo: la pieza que sostiene a las demás

La última pieza la presentó Giuliana Pacheco y encaja con todas las anteriores, porque tiene que ver con cómo se toman las decisiones. Para Scotiabank, la sostenibilidad no es un área aparte: se integra en la toma de decisiones, en las prioridades del negocio, en la gestión de riesgos, en la asignación de responsabilidades y en la medición de resultados.

“Articular con otros exige tiempo, escucha, coordinación y confianza. Exige entender qué podemos aportar nosotros, qué puede aportar alguien más y cómo hacer que esas capacidades realmente se encuentren”. Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank

Lo que viene: más piezas por sumar

Al cierre de la noche, las cuatro piezas formaron una sola figura. La imagen resumió la idea central del evento: el impacto se construye entre varios y siempre hay espacio para una pieza más. La alianza con Amanatari, que recién empieza, es una muestra de ello.

Ese horizonte también tiene metas concretas. A nivel global, el grupo Scotiabank se ha propuesto movilizar CAD 350 millones en finanzas sostenibles y CAD 500 millones mediante ScotiaRISE al 2030.

Según Pacheco, el objetivo de cada alianza es lograr algo que antes no era posible y “dejar algo que pueda seguir creciendo después de nosotros”. La invitación final quedó abierta: para seguir generando impacto en el país hacen falta más aliados, más ideas y más manos dispuestas a encajar.

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