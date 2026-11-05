LA CAÍDA DEL REY: Handan podría descubrir que Kenan está listo para comenzar una nueva vida
La relación entre Kenan y Handan atraviesa uno de sus momentos más complicados. Mientras él parece decidido a dejar atrás su matrimonio, Handan todavía tiene que enfrentar una serie de situaciones que podrían cambiar por completo su futuro. Un inesperado encuentro podría darle una pista sobre los planes que Kenan mantiene en secreto. ¿Está realmente preparada para descubrir lo que sucede a sus espaldas?
Por otro lado, Gulu continúa atrapada en una situación que no eligió y sus posibilidades de escapar parecen cada vez más difíciles. Aunque todavía hay quienes intentan ayudarla, el tiempo corre en su contra. ¿Logrará cambiar su destino antes de que sea demasiado tarde?
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