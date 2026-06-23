X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

¡El juego arranca con Jely Reátegui y termina en un divertido caos con Renzo Schuller en Me Caigo de Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

La dinámica puso a prueba la memoria y la interpretación de los participantes, ya que Jely Reátegui fue la encargada de iniciar la cadena con la recreación de una película que debía transmitirse únicamente con movimientos al resto del grupo.

Desde el inicio, Jely destacó por su  claridad en la actuación, logrando que Angie Arizaga también mantuviera una buena interpretación en su turno. Manuel Gold siguió la línea con una versión aceptable, aunque ya comenzaban a aparecer pequeñas variaciones en la cadena.

Sin embargo, el juego se descontroló cuando llegó el turno de Renzo Schuller, quien no logró recordar con exactitud lo que había visto anteriormente y empezó a improvisar. Esto generó risas en el set, especialmente cuando Jely, entre broma y resignación, le dijo: “ya haz lo que quieras”.

La situación escaló aún más con Emilram Cossío, quien terminó realizando movimientos totalmente distintos a la consigna original, provocando que la propia Jely cerrara el momento entre carcajadas con un “ya fue ya”, dejando en evidencia lo caótico de la transmisión final.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo