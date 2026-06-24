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ME CAIGO DE RISA

¡Emanuel Soriano llega como refuerzo del equipo azul en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La competencia entre el equipo azul y el equipo amarillo continúa elevando la tensión en cada juego, y esta vez sumó un nuevo elemento que llamó la atención desde el inicio: la llegada del actor Emanuel Soriano como refuerzo del equipo azul.

Su incorporación marca su primera presentación dentro del programa, integrándose a un grupo conformado por Angie Arizaga, Renzo Schuller, Manuel Gold y Armando Machuca, quienes ya venían disputando distintos retos. Del otro lado, el equipo amarillo tiene a Julio Díaz, Alicia Mercado, Rodrigo Sánchez Patiño, Lita Pezo y Paloma Fiuza.

Con su incorporación, la competencia suma un nuevo elemento de interés y deja abierta la pregunta de cómo impactará su presencia en el rendimiento del equipo azul.

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