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ME CAIGO DE RISA

¿CAMBIO DE BANDO? Integrantes de Me Caigo de Risa aparecen defendiendo otros colores

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La diversión arrancó desde el primer minuto en Me Caigo de Risa con la presentación de los renovados equipos que competirán en esta edición. Peláez fue el encargado de revelar la nueva alineación de equipos, acompañadas de dos invitados de lujo: Armando Machuca y Paloma Fiuza.

El primero en ingresar fue el equipo azul, integrado por Armando Machuca, Yiddá Eslava, Renzo Schuller, Luciana Arispe y Angie Arizaga, quienes aparecieron entre aplausos y celebraciones. Tras desearles suerte, Peláez presentó al renovado equipo amarillo, conformado por Paloma Fiuza, Lita Pezo, Julio Díaz, Alicia Mercado y Rodrigo Sánchez Patiño.

La sorpresa de la noche fue que varios integrantes cambiaron de camiseta. Lita Pezo, Alicia Mercado, Paloma Fiuza y Julio Díaz dejaron atrás el azul para sumarse al amarillo, mientras que Angie Arizaga, Luciana Arispe, Armando Machuca y Yiddá Eslava defendieron ahora los colores azules.

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