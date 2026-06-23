¡Jely Reátegui llega al set de Me Caigo De Risa para arrasar en la competencia!

El inicio de Me Caigo de Risa estuvo lleno de energía con la llegada de la invitada especial Jely Reátegui, quien participará junto a la Familia Disfuncional en los divertidos juegos del programa.

Peláez la presentó con una frase que encendió el estudio: “Desde el planeta de la ocurrencia pura, llega una actriz de mente brillante…”, generando una gran expectativa entre los presentes. Al ser recibida, Jely Reátegui se mostró emocionada y afirmó que estaba feliz de estar ahí. Cuando Peláez le preguntó si estaba lista para divertirse, ella respondió con energía: “Sí, con todo”, desatando aplausos y dando inicio a una jornada llena de retos y humor.

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