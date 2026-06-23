¡Jely Reátegui y Manuel Gold se llevan la victoria en Me Caigo De Risa con sus icónicos pasos de baile!

La final de copiografía volvió a reunir a dos duplas que lo dieron todo en la pista: por un lado, Alicia Mercado junto a Rodrigo Sánchez Patiño, y por el otro, Jely Reátegui acompañada de Manuel Gold. La regla fue clara: replicar coreografías profesionales con precisión, energía y coordinación.

Desde el inicio, ambas parejas demostraron entrega total. Rodrigo, fiel a su estilo, se mostró bromista durante la presentación, lanzando comentarios y dejando ver que quería ganar a toda costa.

Alicia y Rodrigo protagonizaron una de las rutinas con más energía y conexión en escena, mientras que Jely y Manuel Gold sorprendieron con una ejecución más limpia y coordinada, lo que terminó inclinando la balanza.

En medio de la competencia, Rodrigo mantuvo su postura competitiva, incluso cuestionando algunas decisiones del juego, lo que generó risas y reacciones entre los presentes. Sin embargo, la victoria fue para Jely Reátegui y Manuel Gold.

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