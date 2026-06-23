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ME CAIGO DE RISA

¡Jely Reátegui y Manuel Gold sorprenden con su energía en la pista de baile de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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La competencia se puso cada vez más exigente durante una nueva edición de Copiografía, juego en el que los participantes deben replicar una compleja coreografía realizada por bailarines profesionales.

En la ronda decisiva quedaron frente a frente Alicia Mercado y Rodrigo Sánchez Patiño contra Jely Reátegui y Manuel Gold. La dificultad era alta, pues la rutina incluía varios movimientos coordinados y algunas piruetas que parecían difíciles de ejecutar para los concursantes.

Antes de salir al escenario, entre bromas, Manuel Gold reveló que incluso percibió cierta incredulidad por parte de Rodrigo Sánchez Patiño al ver el nivel de dificultad de la presentación.

Lejos de desanimarse, el actor aseguró que esa sensación terminó ayudándolo. “Esa cólera se convirtió en combustible”, comentó entre risas luego de completar la rutina junto a Jely Reátegui, provocando la reacción inmediata del resto del elenco.

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