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ME CAIGO DE RISA

¡Manuel Gold inventa sus propios pasos y termina en el suelo junto a Armando Machuca en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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La pista de baile volvió a llenarse de energía con una dinámica en la que los participantes debían replicar, lo más fielmente posible, los movimientos de una pareja de bailarines profesionales.

Uno de los momentos más divertidos del juego tuvo como protagonista a Manuel Gold, quien decidió darle un toque personal a varios de los pasos que observaba. Mientras los bailarines ejecutaban una coreografía perfectamente sincronizada, él fue agregando movimientos propios que provocaron las risas inmediatas de sus compañeros.

Lejos de limitarse a copiar la rutina, Manuel transformó parte de la presentación en una versión mucho más libre y desordenada, convirtiendo cada intento de imitación en una oportunidad para sacar carcajadas.

Pero el momento más divertido llegó durante una de las piruetas finales. La maniobra requería que Armando Machuca sostuviera a Manuel durante el movimiento, pero la coordinación no salió como estaba planeada y el actor terminó yéndose directamente al suelo ante la sorpresa de todos.

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