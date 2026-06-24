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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Armando Machuca estornuda y todos terminan bañados en moco!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa llevó al equipo azul a enfrentar “El Escenario Inclinado”, un desafío donde la improvisación fue clave en un aeropuerto completamente descontrolado.

En la zona de embarque, Manuel Gold, Renzo Schuller y Emanuel Soriano intentaban abordar su vuelo cuando todo comenzó a complicarse con la llegada de un efectivo de seguridad, interpretado por Armando Machuca, vestido como un perro detector de aeropuerto que avanzaba en cuatro patas con su característico palo.

El personaje de Machuca, provocó una reacción en cadena luego de que Renzo Schuller tuviera que abrir su mochila en plena revisión. Entre mucha ropa desparramada al “efectivo” le dio una gran alergia, dejando a todos cubiertos por una sustancia verde que terminó por arruinar cualquier intento de orden en el aeropuerto. Finalmente, entre gritos, confusión y caídas, incluso el personaje de Armando Machuca terminó desplomándose, cerrando un sketch totalmente impredecible.

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