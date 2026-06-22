X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Armando Machuca luchó con todo, pero acabó derrotado tras responder solo 15 preguntas!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

Las risas estuvieron garantizadas en Me Caigo de Risa con el juego “Lucha por responder”, un reto en el que los participantes deben responder la mayor cantidad de preguntas posibles mientras forcejean con el luchador Wolf durante dos minutos.

El segundo turno fue para Armando Machuca, representante del equipo azul, quien prácticamente fue destruido física y emocionalmente mientras intentaba mantenerse en pie y contestar las preguntas de Peláez.

En medio del combate, Machuca sorprendió con respuestas como “Pisa” al ser consultado por la torre inclinada de Italia y hasta gritó “Spielberg” cuando le preguntaron quién dirigió Jurassic Park. A pesar de los golpes, el actor siguió luchando y logró acertar algunas preguntas. Finalmente, Armando Machuca solo respondió 15 preguntas, quedando por debajo de Julio Díaz, integrante del equipo amarillo, quien se llevó la victoria.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo