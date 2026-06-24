X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Armando Machuca se convierte en “perro de seguridad” en el Escenario inclinado!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

En el último juego de la noche de Me Caigo de Risa, el equipo azul se enfrentó al Escenario Inclinado, un reto donde la improvisación y el equilibrio lo son todo. La escena se desarrolló en un aeropuerto, donde Renzo Schuller y el turista alemán interpretado por Manuel Gold se encontraban en la zona de embarque junto con Emanuel Soriano, quien daba vida a un tercer turista.

El momento explotó cuando Armando Machuca llegó a la escena como un efectivo de seguridad “en cuatro patas como perro detector” y con un palo en mano acercandose a Renzo Schuller y acusandolo de llevar algo sospechoso: “Oye, chochera, ¿qué estás cargando ahí, ah?”. Schuller respondió molesto: “No, es prejuicio, es prejuicio”, desatando una tensa pero cómica discusión.

Finalmente, el caos llegó al límite cuando, tras darle la espalda, Armando fue sorprendido con una patada directa que lo lanzó hacia la puerta del escenario, cerrando una de las improvisaciones más desbordadas de la noche.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo