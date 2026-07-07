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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Armando Machuca terminó arrastrándose mientras Eduardo Romay lo empapaba sin piedad!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Armando Machuca hizo hasta lo imposible por terminar su emotivo discurso en el reto final de Me Caigo de Risa, pero Eduardo Romay apareció de la forma más inesperada para convertir el cuento en un completo caos.

En el juego Escenario Inclinado, el equipo amarillo tuvo que improvisar una historia donde Paloma Fiuza interpretó a la Princesa Bonitinha y Armando Machuca dio vida al Monstruinho. Cuando el monstruo intentó colocarse en el centro para dar un discurso a los jóvenes actores, el suelo cubierto de espuma no dejaba de hacerlo resbalar, por lo que le lanzaron una tela para que pudiera sostenerse mientras continuaba.

Pero el verdadero giro llegó cuando apareció Eduardo Romay, caracterizando a un niño indignado que, entre gritos de “¡Arruinaron mi infancia!”, sacó una gigantesca manguera de bombero y empapó sin piedad a Paloma Fiuza, Armando Machuca, Yiddá Eslava y Chapasa.

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