Me Caigo De Risa: ¡César Ritter amenazó con depilar a Manuel Gold y el duelo terminó en risas!
La creatividad estuvo a flor de piel en una nueva edición de “No discutamos”, donde Manuel Gold y César Ritter tuvieron que enfrentarse utilizando palabras relacionadas con una peluquería.
Desde el inicio, ambos participantes comenzaron a lanzarse divertidos ataques. César advirtió a su rival: “No te metas mucho conmigo, Manuelito, porque ahorita te depilo enterito”, provocando las risas inmediatas de sus compañeros.
Lejos de quedarse callado, Manuel respondió con la misma intensidad y continuó el intercambio de bromas relacionadas con cortes de cabello, peinados, secadoras, laca y otros elementos de salón de belleza. Cada intervención elevaba aún más el nivel del enfrentamiento.
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