Me Caigo De Risa: ¡César Ritter lanzó una inesperada broma en la final y terminó llevándose la victoria!

Las risas estuvieron garantizadas en una nueva edición de “Sí se parece”, donde los participantes tuvieron que recrear distintas imágenes utilizando toda su creatividad. Esta vez, César Ritter y Rodrigo Sánchez Patiño protagonizaron algunos de los momentos más divertidos del juego.

Uno de ellos ocurrió cuando los concursantes debían imitar a un gato. Rodrigo se esforzó por recrear la figura del animal, pero José Peláez no dejó pasar la oportunidad de bromear con su interpretación y aseguró que parecía un “gato disecado”.

La competencia continuó con nuevas imágenes hasta llegar a la gran final, donde César Ritter y Rodrigo Sánchez Patiño quedaron cara a cara disputando el triunfo. En la última ronda, ambos tuvieron que representar un globo desinflado utilizando posiciones bastante peculiares.

Fue entonces cuando César volvió a robarse el show. Al ver su curiosa pose, José Peláez le preguntó por dónde se inflaba ese supuesto globo y el actor respondió con una ocurrencia que desató las risas de todos los presentes. Finalmente, el público eligió a César Ritter como ganador de la jornada.

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