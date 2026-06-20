Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay desata risas al interpretar a un peculiar “bebé gigante”!

La dinámica llevó a los participantes a recrear una escena cotidiana en una casa, donde los equipos debían interpretar a una familia con roles asignados en medio de una situación completamente improvisada.

En este contexto, Rodrigo Sánchez Patiño y Angie Arizaga asumieron el rol de esposos, mientras que Manuel Gold y Eduardo Romay fueron sus hijos dentro de la escena. La consigna buscaba generar situaciones espontáneas que pusieran a prueba la creatividad del elenco.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Eduardo Romay fue caracterizado como el “bebé” de la familia. La situación se volvió aún más graciosa debido a la gran estatura del voleibolista, que contrastaba por completo con el papel de bebé que debía interpretar.

Vestido como bebé, Eduardo intentó mantener la dinámica de la escena mientras interactuaba con sus compañeros, lo que generó risas constantes entre el elenco, que no podía evitar reaccionar ante la imagen del “bebé gigante” en plena actuación.

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