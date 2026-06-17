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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay levantó a Manuel Gold como bolsa del mercado!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego Copiografía puso a prueba la memoria y coordinación de los participantes con una exigente coreografía de quebradita. Para Eduardo Romay y Manuel Gold, el reto era aún mayor, pues debían superar el nivel 3, el más difícil de la competencia.

La pareja del Equipo Amarillo decidió entregarlo todo y sorprendió al estudio con una arriesgada maniobra. En el momento de ejecutar la pirueta aérea con pasé, Eduardo Romay levantó a Manuel Gold, lo sostuvo en el aire y comenzó a darle vueltas con una facilidad que dejó impactados a todos. “La pirueta aérea, vamos con la pirueta aérea, qué miedo”, comentaron desde el set mientras observaban la escena. Segundos después, los aplausos no tardaron en aparecer: “¡De pie, de pie, de pie! No, lo que han hecho es increíble”, exclamaron.

Pese a la complejidad del movimiento, Eduardo Romay demostró toda su fuerza al cargar a Manuel Gold como si no pesara nada, regalando uno de los momentos más espectaculares de la noche y ganando el juego.

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