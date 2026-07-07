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Me Caigo De Risa: Eduardo Romay y Manuel Gold hicieron temblar el set con una acrobacia que dejó a todos en shock

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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El último nivel de la Copiografía puso a prueba a Eduardo Romay y Manuel Gold en Me Caigo de Risa. Antes de iniciar la última ronda, Peláez les anunció que debían ejecutar el complicado “aspa de molino vertical invertida”. Sin dudarlo, Eduardo Romay respondió: “Vamos a intentarlo”, mientras comenzaba a sonar “Baila Conmigo”, hit de Valentina Valiente.

La pareja inició la coreografía con pasos sincronizados, pero el verdadero desafío llegó cuando Eduardo Romay levantó a Manuel Gold sobre uno de sus hombros. Gracias a su imponente estatura y fuerza, lo sostuvo con total firmeza para luego realizar una increíble maniobra que provocó la inmediata reacción de Peláez: “¡Cuidado que le rompe la espalda, señores!”.

Manuel Gold completó el volantín en el aire y aterrizó de pie, desatando la celebración de ambos tras superar con éxito el reto más difícil de la noche y quedarse con la victoria.

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