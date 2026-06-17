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Me Caigo De Risa: ¡El equipo amarillo eligió la violencia y atacó al azul con globos de agua!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La improvisación se salió de control en el Escenario Inclinado de Me Caigo de Risa, cuando el equipo azul tuvo que cumplir su penitencia en una cevichería que terminó convertida en un auténtico campo de batalla.

Leslie Stewart interpretó al dueño del restaurante, mientras Lita Pezo daba vida a su trabajadora y Alicia Mercado era una surfista que llegaba en busca de comida. Todo parecía marchar con normalidad hasta que Peláez anunció la llegada de un grupo de niños que comenzó a causar estragos en el local.

En ese instante, los integrantes del equipo amarillo asumieron el papel de los revoltosos y empezaron a lanzar globos de agua dejando empapados a los participantes y desatando carcajadas entre todos. “¡Esa tabla costó caro!”, reclamó Alicia Mercado en su papel mientras intentaba escapar del ataque.

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