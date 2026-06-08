Me Caigo de Risa: ¡Emilram Cossío intentó hacer un exorcismo y terminó haciendo convivencia!
En Me Caigo de Risa, “El escenario inclinado” se volvió a hacer presente, los participantes tuvieron que improvisar dentro de una casa embrujada donde absolutamente todo podía pasar… y pasó.
La historia arrancó con Rodrigo Sánchez Patiño y Leslie Stewart interpretando a los padres, mientras Lita Pezo daba vida a su hija en medio de un fenómeno paranormal. Sin embargo, el verdadero caos llegó cuando aparecieron Angie Arizaga, como una alumna fantasma, y Manuel Gold, su maestro del más allá.
En pleno acto ambos comenzaron a decir “De tin marín de do pingüé” como si se tratara de un conjuro paranormal, haciendo que cayera “ectoplasma”, lo que hizo que muchos se resbalaran.
Luego Emilram Cossío, convertido en el inolvidable “Chamán Jamón”, apareció dispuesto a expulsar al supuesto demonio de la casa que había poseido a Lita. Pero lo que parecía un exorcismo terminó transformándose en un inesperado acuerdo familiar cuando los fantasmas y humanos decidieron convivir en paz y cerrar la historia haciendo un baile de TikTok.
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