Me Caigo De Risa: ¡Encuentrán sostén gigante y Rodrigo lanza comentario caótico!

El último reto de la noche en Me Caigo de Risa sorprendió al público con el juego “Escenario inclinado”, donde solo participa el equipo con menos puntos del día. El equipo amarillo fue el elegido para enfrentar el reto de improvisación en un escenario literalmente inclinado, obligándolos a reaccionar entre caídas, risas y situaciones inesperadas.

La historia giró en torno a Julio Díaz, quien interpretó a un hombre que vive solo y que planea pedir matrimonio a su novia, interpretada por Lita Pezo, en medio de una visita tensa de sus futuros suegros, Rodrigo Sánchez Patiño y Alicia Mercado, quienes llegan con sospechas y curiosidad desbordada.

El caos estalló cuando Rodrigo Sánchez Patiño, revisando los cajones de la casa, gritó: “¿Dónde están las malditas gavetas en esta posilga, hija?”, mientras Alicia Mercado insistía en buscar evidencia sin parar. Lita Pezo intentaba calmar la situación diciendo: “No hay nada, mamá”, pero el registro continuaba sin freno. El momento más inesperado llegó cuando apareció un objeto comprometedor y Rodrigo Sánchez Patiño soltó entre risas: “¿Angie estuvo aquí también?”, provocando carcajadas al mencionar a Angie Arizaga en tono de broma.

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