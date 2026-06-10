Me Caigo De Risa: ¡Julio Díaz hizo una inesperada broma sobre la abuela de César Ritter y desató las carcajadas!

Las ocurrencias estuvieron a la orden del día en “Hazme reír”, juego en el que los participantes deben contar chistes e intentar hacer reír a sus compañeros.

Todo comenzó cuando Renzo Schuller tomó la palabra y anunció que contaría un chiste relacionado con una chalina de la abuela de César Ritter. Apenas escuchó la introducción, César reaccionó de inmediato con un divertido “¡Epa, epa!”, mientras José Peláez comentó entre risas que esperaba que el remate valiera la pena.

Fue entonces cuando Julio Díaz intervino inesperadamente y lanzó una pregunta que tomó a todos por sorpresa. La diversión continuó durante toda la dinámica con enfrentamientos de chistes entre los integrantes.

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