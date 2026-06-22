Me Caigo De Risa: ¡Julio Díaz terminó hecho papilla! El participante sorprendió al responder 21 preguntas entre muchos golpes

El juego “Lucha por responder” puso a prueba la resistencia de los participantes de Me Caigo de Risa. El primero en tomar el desafío fue Julio Díaz, representante del equipo amarillo, quien tuvo que enfrentarse al luchador Wolf mientras respondía las preguntas formuladas por Peláez en apenas dos minutos.

Desde el inicio, Wolf no tuvo piedad y convirtió a Julio Díaz en una verdadera “papilla”, dificultándole contestar correctamente. Aun así, el participante logró acertar preguntas sobre las Líneas de Nazca, Star Wars, Jim Carrey, Japón y hasta la comida favorita de las Tortugas Ninja.

Pese al intenso castigo físico y las constantes intervenciones de Wolf, Julio Díaz consiguió responder correctamente 21 preguntas, dejando la valla alta para su contrincante.

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