X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Julio Díaz terminó hecho papilla! El participante sorprendió al responder 21 preguntas entre muchos golpes

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

El juego “Lucha por responder” puso a prueba la resistencia de los participantes de Me Caigo de Risa. El primero en tomar el desafío fue Julio Díaz, representante del equipo amarillo, quien tuvo que enfrentarse al luchador Wolf mientras respondía las preguntas formuladas por Peláez en apenas dos minutos.

Desde el inicio, Wolf no tuvo piedad y convirtió a Julio Díaz en una verdadera “papilla”, dificultándole contestar correctamente. Aun así, el participante logró acertar preguntas sobre las Líneas de Nazca, Star Wars, Jim Carrey, Japón y hasta la comida favorita de las Tortugas Ninja.

Pese al intenso castigo físico y las constantes intervenciones de Wolf, Julio Díaz consiguió responder correctamente 21 preguntas, dejando la valla alta para su contrincante.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo