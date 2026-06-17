Me Caigo De Risa: ¡Leslie Stewart demostró que está en su prime y cargó a Lita Pezo como si nada!

La competencia entre el Equipo Azul y el Equipo Amarillo se puso cada vez más intensa en Me Caigo de Risa con una nueva ronda de Copiografía, el juego en el que las parejas deben memorizar y repetir una coreografía realizada por bailarines profesionales.

Esta vez, las encargadas de asumir el desafío fueron Leslie Stewart y Lita Pezo, quienes llegaron al nivel dos, donde los pasos son mucho más exigentes. Al ritmo de una divertida quebradita, ambas comenzaron a recrear la secuencia mientras desde el set las alentaban.

Gracias a su pequeña estatura, Lita Pezo pudo ser cargada por Leslie Stewart, quien incluso logró darle vueltas sin perder el equilibrio. El público y sus compañeros celebraron la escena entre aplausos, mientras se escuchaba un divertido comentario: “Para su edad lo ha hecho muy bien”.

Finalmente, ambas completaron la coreografía con éxito y demostraron una gran coordinación, aunque la impresionante fuerza de Leslie Stewart terminó llevándose todos los reflectores.

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