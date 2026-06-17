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Me Caigo De Risa: ¡Lita Pezo demostró la capacidad de sus pulmones de cantante y dejó sin aire todos!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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Las risas estuvieron aseguradas en Me Caigo de Risa durante una nueva ronda de “Ínflame Esta”, el juego en el que tres integrantes de cada equipo deben inflar globos en apenas diez segundos usando lentes que les impiden ver. En esta ocasión, la gran final enfrentó a Lita Pezo y Rodrigo Sánchez Patiño.

Mientras sus compañeros alentaban a ambos participantes, todos destacaban que Lita Pezo, al ser cantante, tenía una gran ventaja gracias a sus potentes pulmones. Tras escuchar el esperado “¡Tiempo, tiempo, tiempo!”, llegó el momento de conocer al vencedor y Peláez decidió utilizar un instrumento de medición para comprobar quién había inflado más su globo.

Aunque muchos corearon el nombre de Rodrigo Sánchez Patiño, la respuesta terminó siendo otra. Con la destreza de sus pulmones, Lita Pezo ganó la competencia, desatando las celebraciones de su equipo.

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