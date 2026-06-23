Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold dice “Fantasma mañoso” y Jely Reátegui perdió por desconcentrarse!

Esta vez en Me Caigo de Risa, los participantes volvieron a jugar “Suéltala DJ”, donde los participantes, Renzo Schuller, Alicia Mercado, Jely Reátegui, Luciana Arispe y Manuel Gold debían repetir frases anteriores y añadir una nueva sin equivocarse o terminarían en el sillón de la vergüenza.

Cuando fue el turno de Manuel Gold, él encendió el caos con la frase “¡Ay, ay, ay! ¡Escuché un sonido!”, seguido por Jely Reátegui, Alicia Mercado y Renzo Schuller, manteniendo el ritmo hasta que el juego tomó un giro inesperado.

Manuel Gold lanzó sin filtro “Fantasma Mañoso”, provocando que Jely Reátegui no pudiera contener la risa. En su siguiente turno, entre carcajadas y desconcentración, olvidó parte de la frase clave “de la cintura, ¿ok?”, lo que terminó sellando su error.

Pese a intentar recomponerse, Jely ya había perdido el ritmo del juego. Entre risas, aceptó su destino y se dirigió al sillón de la vergüenza, despidiéndose con humor: “Gracias chicos, me encantó jugar un ratito”.

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