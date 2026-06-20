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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold tuvo un lapsus en plena competencia!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La dinámica de Es pregunta volvió a poner a prueba la rapidez mental de los participantes de Me Caigo de Risa. En este juego, los concursantes deben responder únicamente con preguntas según la situación planteada por Peláez, evitando quedarse sin ideas o romper la regla principal.

Durante una de las rondas, la temática propuesta fue: “Estamos en una fiesta de disfraces”. Los participantes comenzaron a lanzar preguntas relacionadas con la situación. “¿Me disfrazo de la llorona?”, “¿Será que mi disfraz perdió?” y “¿Te gusta mi disfraz?” fueron algunas de las ocurrencias que se escucharon durante el juego.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Manuel Gold, ocurrió algo inesperado. El actor se quedó completamente en blanco y, en lugar de intentar formular una pregunta, simplemente optó por retirarse de la ronda sin decir una sola palabra.

La reacción provocó carcajadas inmediatas entre sus compañeros y también sorprendió a José Peláez, quien no dudó en bromear con la situación preguntándole qué había pasado con el esfuerzo y las ganas de luchar hasta el final.

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