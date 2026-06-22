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Me Caigo De Risa: “No escuché nada, estaba con los ojos cerrados” la respuesta más descabellada de Rodrigo Sánchez Patiño

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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En el juego de Me Caigo de Risa llamado “De Reversa”, Peláez retó al equipo azul y amarillo a descifrar palabras al revés. comenzando con el turno de Rodrigo Sánchez Patiño, a quién le tocó adivinar la palabra “campeón” invertida, mientras se mantenía concentrado con los ojos cerrados.

En ese momento, Yiddá Eslava respondió para sí misma sin notar que su micrófono estaba abierto, haciendo que su voz se escuche en todo el set. Sin embargo, Rodrigo Sánchez Patiño fingió no escuchar nada y volvió a pedir la pregunta a Peláez, quien insistió en la palabra.

Rodrigo Sánchez Patiño se defendió asegurando: “No escuché nada, estaba con los ojos cerrados”. La situación subió de tono cuando Renzo Schuller intervino y le lanzó en tono de broma: “No seas sonso”, provocando risas generales.

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