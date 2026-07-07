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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡No tuvieron piedad! Armando Machuca sufrió con el hielo y pagó caro un simple error

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El nuevo juego de Me Caigo de Risa debutó con un momento que hizo estallar de risa a todos. Armando Machuca y Manuel Gold se enfrentaron en el “Ahorcado de Hielo”, donde cada vocal debía pagarse con una lluvia de cubos de hielo dentro del pantalón.

Tras varios aciertos, Manuel Gold tomó ventaja al descubrir varias letras, por lo que Armando Machuca decidió comprar una vocal. Sin embargo, cada intento significaba recibir más hielo, provocando que el comediante tirite, salte y apenas pudiera hablar.

Cuando llegó el momento decisivo, Armando Machuca quiso pedir la “O”, pero el intenso frío le jugó una mala pasada y terminó gritando “¡UUU!”. De inmediato, Peláez le hizo notar entre risas que finalmente, esa había sido la vocal elegida. Aunque Armando Machuca intentó explicar que el dolor lo hizo equivocarse, la producción mantuvo la “U” en el tablero, desatando aún más carcajadas en el set.

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