Me Caigo De Risa: ¡Paloma Fiuza olvidó las reglas y dijo un inesperado comentario a Manuel Gold!

La competencia entre el equipo amarillo y el equipo azul estuvo cargada de ocurrencias durante una nueva edición de Es pregunta, dinámica en la que los participantes deben responder únicamente con preguntas a una situación planteada por Peláez.

En esta ocasión, Manuel Gold, Angie Arizaga y Eduardo Romay representaron al equipo amarillo, mientras que Paloma Fiuza, Lita Pezo y Alicia Mercado defendieron los colores del equipo azul. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó una de las temáticas más peculiares de la tarde: “Un compañero del elenco huele mal”.

Cuando llegó el turno de Paloma Fiuza, la modelo olvidó por completo la regla principal del juego. En lugar de formular una pregunta, volteó hacia Manuel Gold y le soltó sin filtro: “Hueles horrible”.

La inesperada respuesta provocó carcajadas inmediatas entre sus compañeros y la reacción de José Peláez, quien no tardó en señalar que había perdido el turno.

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