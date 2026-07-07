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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Paloma Fiuza reclamó con todo… Pero Eduardo Romay obtuvo la victoria

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La competencia de Me Caigo de Risa se puso más intensa que nunca durante el juego “Sin globito no hay fiesta”, donde Paloma Fiuza y Eduardo Romay debían mantener un globo en el aire dándole solo un toque por turno mientras esquivaban los obstáculos del escenario.

Cuando el globo parecía escaparse, Eduardo Romay se estiró al máximo para alcanzarlo y, a simple vista, dio la impresión de haberlo tocado dos veces. Convencida del hecho, Paloma Fiuza dejó caer el globo de inmediato y reclamó: “¡Tocó dos veces, perdió!”, mientras varios compañeros respaldaban su versión.

La discusión obligó a Peláez pedir la repetición. La cámara lenta despejó todas las dudas: el globo nunca cambió su trayectoria, por lo que Eduardo Romay jamás llegó a tocarlo. Con la evidencia en pantalla, el conductor anunció entre la sorpresa general: “¡Punto para Eduardo Romay!”, dejando sin palabras a Paloma Fiuza, que no podía creer el inesperado desenlace.

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