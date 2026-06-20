Me Caigo De Risa: ¡Peláez le dijo a Rodrigo Sánchez Patiño que es su favorito y casi termina en beso!

Un inesperado momento de humor se vivió durante el programa, cuando Rodrigo Sánchez Patiño lanzó un comentario que desató la risa de todo el set y terminó generando una escena completamente improvisada.

Todo ocurrió cuando el actor aseguró, entre bromas, que el equipo azul era el favorito de José Peláez. Sin embargo, el conductor no tardó en responder con humor que el verdadero favorito era él mismo, generando una inmediata reacción del elenco.

La situación escaló rápidamente cuando, en medio del intercambio de frases, la producción colocó música romántica de fondo como parte de la broma del momento. Esto hizo que el ambiente se tornara aún más divertido, con miradas, risas y complicidad entre los participantes.

El juego de palabras y la química del momento llevaron incluso a que Rodrigo y Peláez se acercaran de manera exagerada, generando la impresión de un “casi beso” en clave de humor, lo que provocó carcajadas generales en el estudio.

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