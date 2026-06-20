X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Refuerzan al equipo azul! Paloma Fiuza y Yiddá Eslava regresan a Me Caigo de Risa

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

El escenario de Me Caigo de Risa recibe nuevamente a dos queridas figuras del entretenimiento peruano. Paloma Fiuza y Yiddá Eslava regresan al programa como invitadas especiales para formar parte de la renovada dinámica de competencia que enfrentará diariamente a dos equipos en busca de la victoria.

Para esta edición, el equipo amarillo estará conformado por Eduardo Romay, Angie Arizaga, Luciana Arispe, Manuel Gold y Rodrigo Sánchez Patiño, quienes buscarán imponer sus condiciones desde el inicio de la competencia.

Por su parte, el equipo azul llega con importantes refuerzos. Julio Díaz, Lita Pezo y Alicia Mercado recibirán el apoyo de dos invitadas que ya conocen muy bien el espíritu del programa: Paloma Fiuza y Yiddá Eslava, quienes prometen aportar toda su energía, carisma y competitividad a cada uno de los retos.

Ahora, las dos invitadas compartirán camiseta en el mismo equipo y tendrán la misión de sumar puntos para evitar que el grupo azul termine enfrentando el castigo más temido de la noche.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo