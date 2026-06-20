Me Caigo De Risa: ¡Refuerzan al equipo azul! Paloma Fiuza y Yiddá Eslava regresan a Me Caigo de Risa

El escenario de Me Caigo de Risa recibe nuevamente a dos queridas figuras del entretenimiento peruano. Paloma Fiuza y Yiddá Eslava regresan al programa como invitadas especiales para formar parte de la renovada dinámica de competencia que enfrentará diariamente a dos equipos en busca de la victoria.

Para esta edición, el equipo amarillo estará conformado por Eduardo Romay, Angie Arizaga, Luciana Arispe, Manuel Gold y Rodrigo Sánchez Patiño, quienes buscarán imponer sus condiciones desde el inicio de la competencia.

Por su parte, el equipo azul llega con importantes refuerzos. Julio Díaz, Lita Pezo y Alicia Mercado recibirán el apoyo de dos invitadas que ya conocen muy bien el espíritu del programa: Paloma Fiuza y Yiddá Eslava, quienes prometen aportar toda su energía, carisma y competitividad a cada uno de los retos.

Ahora, las dos invitadas compartirán camiseta en el mismo equipo y tendrán la misión de sumar puntos para evitar que el grupo azul termine enfrentando el castigo más temido de la noche.

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