Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller quiso soplarle a su equipo pero terminó metiendose tremendo autogol!
El juego “De Reversa” dejó uno de los momentos más divertidos de la noche. Durante una nueva edición de Me Caigo de Risa, los equipos azul y amarillo se enfrentaban tratando de descubrir palabras pronunciadas al revés, mientras quienes fallaban terminaban en el temido “sillón de la vergüenza”.
Todo ocurrió cuando Luciana Arispe recibió la palabra “Brasil” invertida y comenzó a pensar la respuesta. En ese instante, Renzo Schuller, quien ya había perdido anteriormente, creyó que era el turno de Leslie Stewart, integrante de su mismo equipo, por lo que decidió ayudarla y le sopló la respuesta sin darse cuenta de que estaba favoreciendo al equipo rival.
Segundos después, Luciana Arispe respondió correctamente “Brasil”, provocando que todos notaran el enorme. Por su parte, Luciana Arispe aseguró que no había escuchado nada, aunque eso no evitó que el momento fuera catalogado como uno de los autogoles más memorables de la temporada.
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!