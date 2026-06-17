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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller sacó la letra R y terminó dando una masterclass de floro!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La competencia  se volvió mucho más fuerte, esta vez durante el juego “al pie de la letra” en el cual, debían sacar una bolilla al azar para construir una oración utilizando únicamente palabras que comenzaran con esa consonante, Renzo Schuller fue el primero en jugar.

Mostrando a la cámara que le había tocado la letra “R”, Con la cuenta en marcha, Schuller empezó a lanzar términos sin parar y sorprendió con frases como “Renzo Ramírez, riquísimo, rogó rápidamente risas revoltosas”, sorprendiendo con cada ocurrencia.

Lejos de quedarse sin ideas, continuó agregando expresiones como “repitió raras rascadas”, “rogándole”, “reclamándole”, “respetuosamente”, “ricuras radiantes” e incluso cerró con un inesperado “roguemos”, provocando carcajadas entre los presentes y preocupación en el equipo amarillo. Finalmente, logró completar una impresionante oración de 24 palabras.

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